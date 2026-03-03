Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Саудовской Аравии вылетит первая группа эвакуируемых казахстанцев

Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев сообщил на брифинге в Правительстве, что 4 марта из города Джидда планируется эвакуировать 343 граждан Казахстана, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

«Из Джидды завтра (вылетят -— Прим. ред.) 343 граждан РК — это первая волна, первая группа, которая вылетит», — сказал замминистра на брифинге.

По его словам, в первую очередь в список на эвакуацию включают женщин с несовершеннолетними детьми, граждан старше 60 лет и людей с определенными заболеваниями. Он уточнил, что точное количество детей пока назвать невозможно, поскольку борт еще формируется. Сейчас граждан собирают в Джидде и Маскате, и окончательные данные будут известны после посадки пассажиров на рейс.

Ранее МИД РК сообщил о маршрутах возвращения казахстанцев с Ближнего Востока.

Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая.