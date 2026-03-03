Из Саудовской Аравии вылетит первая группа эвакуируемых казахстанцев

По его словам, в первую очередь в список на эвакуацию включают женщин с несовершеннолетними детьми, граждан старше 60 лет и людей с определенными заболеваниями. Он уточнил, что точное количество детей пока назвать невозможно, поскольку борт еще формируется. Сейчас граждан собирают в Джидде и Маскате, и окончательные данные будут известны после посадки пассажиров на рейс.