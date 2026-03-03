СК: на пожаре в многоэтажном доме в Молодечно погибли женщина и ее сын с другом

Вечером в понедельник, 2 марта, в МЧС сообщили о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома на улице Будавников. Спасатели при ликвидации пожара обнаружили тела 51-летней хозяйки квартиры и 30-летнего знакомого ее сына. Сын женщины, 31-летний мужчина, во время пожара выпал из окна квартиры. Медики его реанимировали, но спасти не смогли.