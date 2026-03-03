Москва
СК: на пожаре в многоэтажном доме в Молодечно погибли женщина и ее сын с другом

СК озвучил главную версию жуткого пожара в Молодечно, где погибли женщина с сыном и его другом.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете сообщили подробности пожара в Молодечно, где погибли три человека.

Вечером в понедельник, 2 марта, в МЧС сообщили о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома на улице Будавников. Спасатели при ликвидации пожара обнаружили тела 51-летней хозяйки квартиры и 30-летнего знакомого ее сына. Сын женщины, 31-летний мужчина, во время пожара выпал из окна квартиры. Медики его реанимировали, но спасти не смогли.

Следователи установили, что накануне трагедии погибшие пили алкоголь, курили прямо в комнате и стряхивали пепел на пол.

Следователи сказали, почему мог начаться пожар в квартире в Молодечно. Фото: ГКСЭ.

— Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, — озвучили главную версию в СК.

В свою очередь в Государственном комитете судебных экспертиз сообщили, что с места предполагаемого очага возгорания уже изъяли необходимые объекты для экспертизы.

