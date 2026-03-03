Москва
В Новосибирске могут перенести весенние школьные каникулы

Инициатива направлена на объединение праздничных дней, чтобы сделать отдых семей непрерывным. Пока же весенние каникулы в школах запланированы по рекомендациям Минпросвещения на апрель.

Источник: Сиб.фм

В Общественной палате РФ предложили сдвинуть весенние школьные каникулы на конец февраля — начало марта, чтобы объединить их с Днём защитника Отечества и Международным женским днём. Пока это только инициатива, действующее расписание на 2025/2026 учебный год остаётся прежним: отдых для четвертной системы запланирован с 28 марта по 5 апреля.

Рекомендованные Минпросвещением даты каникул на 2025/2026 учебный год:

Осенние: 25 октября — 2 ноября 2025 г.

Зимние: 31 декабря 2025 г. — 11 января 2026 г.

Весенние: 28 марта — 5 апреля 2026 г.

Дополнительные для первоклассников: 16 — 22 февраля 2026 г.

Для триместровой (модульной) системы рекомендованы следующие периоды: 4—12 октября, 15—23 ноября, 31 декабря — 11 января, 21 февраля — 1 марта и 28 марта — 4 апреля.

Школы могут самостоятельно утверждать график каникул, ориентируясь на рекомендации Минпросвещения, а точные даты публикуются на сайтах учебных заведений.