В Новосибирске могут перенести весенние школьные каникулы

В Общественной палате РФ предложили сдвинуть весенние школьные каникулы на конец февраля — начало марта, чтобы объединить их с Днём защитника Отечества и Международным женским днём. Пока это только инициатива, действующее расписание на 2025/2026 учебный год остаётся прежним: отдых для четвертной системы запланирован с 28 марта по 5 апреля.
Рекомендованные Минпросвещением даты каникул на 2025/2026 учебный год:
Осенние: 25 октября — 2 ноября 2025 г.
Зимние: 31 декабря 2025 г. — 11 января 2026 г.
Весенние: 28 марта — 5 апреля 2026 г.
Дополнительные для первоклассников: 16 — 22 февраля 2026 г.
Для триместровой (модульной) системы рекомендованы следующие периоды:
Школы могут самостоятельно утверждать график каникул, ориентируясь на рекомендации Минпросвещения, а точные даты публикуются на сайтах учебных заведений.