В Новосибирске могут перенести весенние школьные каникулы

В Общественной палате РФ предложили сдвинуть весенние школьные каникулы на конец февраля — начало марта, чтобы объединить их с Днём защитника Отечества и Международным женским днём. Пока это только инициатива, действующее расписание на 2025/2026 учебный год остаётся прежним: отдых для четвертной системы запланирован с 28 марта по 5 апреля.