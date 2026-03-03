Администрацию Омского района заставят отремонтировать канализацию в Дружино

3 марта омская прокуратура сообщила о проверке, организованной по обращениям жителей села Дружино и публикациям в СМИ. Долгое время местные жители наблюдают затопление поверхности земли канализационными сточными водами. Специализированный комбинат бытовых услуг, обслуживающий сети водоотведения, не ликвидировал последствия аварий на напорном коллекторе.
Еще в 2025 году надзорное ведомство внесло представления главе администрации Омского района, а также руководителю муниципального унитарного предприятия. Однако проведенная в январе 2026 года проверка показала, что коммуникации по-прежнему находятся в надлежащем состоянии. Кроме того, специалисты обнаружили новый излив рядом с ранее восстановленным участком напорного коллектора.
В связи с бездействием властей прокуратура направила в суд иск о понуждении районных властей выполнить ремонт, и обеспечив безаварийную работу системы канализации в Дружине.
