Администрацию Омского района заставят отремонтировать канализацию в Дружино

Еще в 2025 году надзорное ведомство внесло представления главе администрации Омского района, а также руководителю муниципального унитарного предприятия. Однако проведенная в январе 2026 года проверка показала, что коммуникации по-прежнему находятся в надлежащем состоянии. Кроме того, специалисты обнаружили новый излив рядом с ранее восстановленным участком напорного коллектора.