Осенью начнется реставрация кинотеатра «Аврора» в Петербурге

Осенью 2026 года в Петербурге начнут реставрацию одного из старейших кинотеатров. Речь об «Авроре», расположенной на Невском проспекте.
Представители площадки отмечают, что работы подразумевают сохранение исторического облика. Кинотеатр сделают максимально современным и комфортным.
Специалисты обновят все инженерные системы, электричество и водоснабжение. в «Авроре» оборудуют гардероб. Будут отреставрированы фигурное ограждение лестницы и галереи, карнизы, кессоны и лепнина потолка. Также реставраторы займут фасадом кинотеатра.
Администрация кинотеатра сообщает, что ремонт и реставрация займет два года. Режим работы во время ремонта прорабатывается. Об этом пишут spbvedomosti.ru.