На омские улицы вышел необычный брендированный транспорт

С 1 марта на улицах Омска начали курсировать специальные автобусы, которые призваны привлечь внимание горожан к вопросам сохранения здоровья. В рамках акции Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики омичи смогут ежедневно видеть брендированный общественный транспорт. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Красные автобусы станут сигналом для граждан о важности распознавания первых признаков инсульта, а фиолетовые — о необходимости регулярной диспансеризации и профилактики онкологических заболеваний.
«Общественный транспорт — это своего рода кровеносная система города. Ежедневно им пользуются сотни тысяч омичей. Инфаркт и инсульт — это острые состояния, при которых каждая минута на счету. Знание первых признаков этих заболеваний поможет человеку не растеряться и тем самым спасти чью-то жизнь. Эта социальная реклама — не просто информация, а инструмент для принятия быстрых и правильных решений в критической ситуации», — рассказала главный врач ОЦОЗМП Наталия Резанова.
Специалисты Областного центра уверены, что социальная реклама должна не только информировать о неотложных ситуациях, но и мотивировать горожан к профилактике. В частности, диспансеризация является бесплатным и эффективным способом выявления заболеваний на ранних стадиях. Также напоминают о существовании Центров здоровья, которые помогают населению предотвращать болезни и формировать правильный образ жизни.
Весной на видеоэкранах автобусов АО «Пассажирское предприятие № 8», а также в троллейбусах и трамваях муниципального предприятия города Омска «Электрический транспорт» омичи смогут увидеть ролики об аспектах здорового образа жизни и услышать аудиоролики на тему «Симптомы инфаркта», «Симптомы инсульта» и других важных вопросов.
Акция проводится в рамках региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Здоровье для каждого» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».