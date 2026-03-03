Россиянам объяснили, как мартовские праздники повлияют на зарплату

При этом наличие выходных в марте не станет поводом для снижения заработной платы у тех, кто полностью отработал положенный месяц, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он подчеркнул, что оплата труда в нашей стране рассчитывается исходя из фактического количества отработанных дней и количества рабочих часов, а не по календарным датам.
Поэтому даже предоставление дополнительных выходных в рамках нормы не влияет на общий доход работников, которые своевременно исполняют свою трудовую обязанность. В дальнейшем россиян ждут еще три периода длительного отдыха, каждые по три дня, — с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня.
Эти периоды попадают на праздничные дни, которые в 2026 году выпадают в наиболее удобных для отдыха днях. Например, 4 ноября, которое в этом году приходится на среду, не создаст разрыва в рабочей неделе, так как выпадает в середине месяца.