Новосибирским дачникам грозят штрафы за борщевик и мак на участке

Новосибирским дачникам грозят штрафы до 700 тысяч рублей за борщевик и другие опасные растения. Новые правила начали действовать с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает издание Atas.info.
Поправки в Земельный кодекс обязали дачников бороться с опасными растениями. Главным врагом садоводов остается борщевик Сосновского. Его сок под воздействием солнца вызывает тяжелые химические ожоги. В список вредных растений также попали клен ясенелистный, амброзия, ипомея, мак снотворный и конопля. Региональные власти имеют право дополнять этот перечень.
Для обычных граждан штраф составляет от 20 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 50 до 100 тысяч. Организациям, включая садовые товарищества, грозят санкции от 400 до 700 тысяч рублей.
Юристы советуют изучить региональный список запрещенных растений и сохранять доказательства борьбы с ними. Это могут быть фото участка или чеки на средства от сорняков.