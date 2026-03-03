Известный парфюмер создал аромат духов для крупного белорусского концерна

Известный белорусский парфюмер Николай Ярец создал аромат для концерна «Белнефтехим» к 60-летию крупного белорусского предприятия. За основу духов взяты запахи цитрусовых, дубового мха, хвои, пачули, ванили. Лимитированная коллекция флаконов для духов создана вручную из специально подобранной глины и своим видом напоминают геологический срез.
Пробники с этим ароматом в качестве закладки для книг вложены в каждый экземпляр подарочного издания юбилейной книги к 60-летию «Белорусьнефти» «Традиции. Единство. Развитие».
Кстати, ранее белорусские парфюмеры создали ароматы Беловежской пущи, а также с нотами жженой древесины и алкоголя.
