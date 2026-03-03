В Новосибирске отметят Пасху 12 апреля

Подготовка к торжеству начинается задолго до праздника: Великий пост в этом году продлится с 23 февраля по 11 апреля. Последняя и самая строгая неделя поста — Страстная седмица с 6 по 11 апреля — посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа.
Особое значение имеет Великий четверг, или Чистый четверг, который в 2026 году выпадает на 9 апреля. В этот день верующие стремятся причаститься, навести порядок в доме и завершить приготовление пасхальных угощений — куличей, творожной пасхи и крашеных яиц.
Председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда напомнил, что главное в праздник — посетить храм и принять участие в пасхальном богослужении. Посещение кладбища в день Пасхи не соответствует церковной традиции — для этого существует Радоница, которая в 2026 году выпадает на 21 апреля.