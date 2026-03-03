В Новосибирске отметят Пасху 12 апреля

В основе праздника Пасхи лежит евангельское предание о воскресении Иисуса Христа на третий день после распятия. Дата праздника меняется ежегодно: Пасха наступает в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. В 2026 году католическая Пасха приходится на 5 апреля, что на неделю раньше православной из-за разницы календарей.