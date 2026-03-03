Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске отметят Пасху 12 апреля

В основе праздника Пасхи лежит евангельское предание о воскресении Иисуса Христа на третий день после распятия. Дата праздника меняется ежегодно: Пасха наступает в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. В 2026 году католическая Пасха приходится на 5 апреля, что на неделю раньше православной из-за разницы календарей.

Источник: Сиб.фм

Подготовка к торжеству начинается задолго до праздника: Великий пост в этом году продлится с 23 февраля по 11 апреля. Последняя и самая строгая неделя поста — Страстная седмица с 6 по 11 апреля — посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа.

Особое значение имеет Великий четверг, или Чистый четверг, который в 2026 году выпадает на 9 апреля. В этот день верующие стремятся причаститься, навести порядок в доме и завершить приготовление пасхальных угощений — куличей, творожной пасхи и крашеных яиц.

Председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда напомнил, что главное в праздник — посетить храм и принять участие в пасхальном богослужении. Посещение кладбища в день Пасхи не соответствует церковной традиции — для этого существует Радоница, которая в 2026 году выпадает на 21 апреля.