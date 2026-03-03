Москва
Создана ИИ-система, выявляющая коррупционные риски при проверках

Система способна фиксировать как прямые предложения взятки, так и косвенные признаки — например, передачу конвертов или демонстрацию суммы на экране телефона.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. В Москве создана система на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления коррупционных рисков при проверках объектов недвижимости, сообщили ТАСС в РАНХиГС.

Новый инструмент анализирует аудио- и видеозаписи с нагрудных регистраторов инспекторов. Система способна фиксировать как прямые предложения взятки, так и косвенные признаки — например, передачу конвертов или демонстрацию суммы на экране телефона.

Разработку представили Исследовательский центр искусственного интеллекта Института общественных наук и Институт права и национальной безопасности РАНХиГС. Предполагается, что внедрение технологии повысит прозрачность проверок и снизить влияние человеческого фактора.

«Для работы ИИ в органах власти требуется абсолютная нормативная прозрачность и точность. Главная цель заключалась в формировании правовой логики, гарантирующей независимость и неоспоримость собираемых алгоритмом доказательств. В результате сформирована общая модель, по которой органы государственной власти Москвы сможетпереводить в автоматический режим контрольные процедуры и в других сферах управления», — прокомментировала заместитель директора по научной работе ИПНБ, руководитель научно-исследовательской работы Оксана Шмалий.

Система фиксирует прямые предложения незаконного вознаграждения, попытки договориться или назначить встречу после проверки. Также распознаются скрытые сигналы — передача конвертов и пакетов, демонстрация суммы на экране телефона.

«Дальнейшая интеграция алгоритмов в ИТ-контур столицы позволит масштабировать этот опыт, минимизировать влияние человеческого фактора и сделать городские проверки абсолютно прозрачными как для ведомств, так и для проверяемых объектов», — подчеркнул директор Института общественных наук, куратор проекта Павел Голосов.

В РАНХиГС добавили, что по итогам работы подготовлена детальная методологическая база, которая станет основой для обновления нормативных документов и инструкций для инспекторов. На следующем этапе протестированные алгоритмы планируется интегрировать в действующие цифровые системы городского департамента информационных технологий.