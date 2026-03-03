Москва
«Отец, сын и внук»: Мейрамбек Беспаев растрогал теплыми семейными фото

Казахстанский певец Мейрамбек Беспаев, солист популярной группы «МузАРТ», показал в своем Instagram-аккаунте фотографию отца и сына. Он также разместил архивное фото с дедом, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Мейрамбек Беспаев повторил фото почти 40-летней давности. На архивном фото маленький Мейрамбек запечатлен с отцом и дедом.

А на новом фото — певец сидит с отцом и сыном.

«Папа, с днем рождения! Желаю долгой жизни!» — отметил он под фото.

Теплый снимок, на котором запечатлены представители трех поколений, вызвал бурю эмоций у фанатов и звездных коллег Беспаева.

Они пожелали его отцу-имениннику долгой жизни.

«Повторите фото уже с вашим внуком», «Пусть отец такого замечательного певца, как Мейрамбек, живет до ста лет», «На этом фото отец, сын и внук, разве это не счастье?» — пишут в Сети.