«Отец, сын и внук»: Мейрамбек Беспаев растрогал теплыми семейными фото

Мейрамбек Беспаев повторил фото почти 40-летней давности. На архивном фото маленький Мейрамбек запечатлен с отцом и дедом.
А на новом фото — певец сидит с отцом и сыном.
«Папа, с днем рождения! Желаю долгой жизни!» — отметил он под фото.
Теплый снимок, на котором запечатлены представители трех поколений, вызвал бурю эмоций у фанатов и звездных коллег Беспаева.
Они пожелали его отцу-имениннику долгой жизни.
«Повторите фото уже с вашим внуком», «Пусть отец такого замечательного певца, как Мейрамбек, живет до ста лет», «На этом фото отец, сын и внук, разве это не счастье?» — пишут в Сети.