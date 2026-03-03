В Новосибирской области началась подготовка к пожароопасному сезону

Проверки затронут не только отчеты, но и фактическое состояние дел: наличие техники, укомплектованность штатов лесных пожарных, десантников и летчиков-наблюдателей. Также необходимо завершить ремонт оборудования и заключить контракты на авиационный мониторинг.