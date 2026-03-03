Москва
В Новосибирской области началась подготовка к пожароопасному сезону

Особое внимание — авиамониторингу и противопожарным барьерам.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области готовятся к пожароопасному сезону. В марте начнутся масштабные проверки Рослесхоза — комиссии оценят реальную готовность региона к тушению лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Новосибирской области.

Проверки затронут не только отчеты, но и фактическое состояние дел: наличие техники, укомплектованность штатов лесных пожарных, десантников и летчиков-наблюдателей. Также необходимо завершить ремонт оборудования и заключить контракты на авиационный мониторинг.

Особое внимание уделят созданию противопожарных барьеров, чтобы огонь не распространялся на большие площади.