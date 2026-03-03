В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока

Накануне вечером в «Шереметьево» приземлился первый после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейс из ОАЭ — рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби. Также в ночь на вторник авиакомпания flydubai выполнила в Россию четыре рейса — в Москву, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Кроме того, в Москву накануне прилетел рейс из столицы Омана — Маската.