В АТОР рассказали, сколько россиян уже вывезли с Ближнего Востока

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Около полутора тысячи человек уже вернулись в Россию из стран Ближнего Востока; во вторник ожидается возвращение еще порядка 2 тысяч человек, если все запланированные рейсы состоятся, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.
«Порядка 1,5 тысяч вывезли. В случае, если сегодня состоятся все запланированные рейсы, еще около 2 тысяч», — сказал Мурадян на вопрос, сколько россиян уже вернулись в Россию и сколько могут вернуться сегодня.
Ранее во вторник АТОР писала, что расписание вылетов рейсов из Дубая корректируется из-за периодических закрытий воздушного пространства в аэропортах.
Накануне вечером в «Шереметьево» приземлился первый после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке рейс из ОАЭ — рейс Etihad EY 843 из Абу-Даби. Также в ночь на вторник авиакомпания flydubai выполнила в Россию четыре рейса — в Москву, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Кроме того, в Москву накануне прилетел рейс из столицы Омана — Маската.
Ожидается, что во вторник российские и зарубежные авиакомпании масштабируют вывоз российских туристов из ОАЭ.