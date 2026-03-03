В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Тыквенный торт и коробку с угощениями подарили малайской медведице Маше из Московского зоопарка к Дню рождения, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
«Двадцать четвертого февраля мы отметили День рождения малайской медведицы Маши — ей исполнилось два года. Зоологи предложили ей два подарка: тыквенный тортик и загадочную коробку. Тыквенный тортик был выполнен в слегка индейском стиле, напоминая тотемный столб. Он состоял собственно из тыквы, моркови, яблок, груш, апельсина. В загадочной коробке было много ароматного сена, а также сверток из крафтовой бумаги с медом, арахисом, черносливом и курагой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала к подаркам пригласили исключительно Машу. После того, как она разворошила торт и повозилась с коробкой, специалисты пустили также медведей Лучика и Звездочку.