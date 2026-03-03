В концертном зале «Москва» ответили на вопрос об отмене концерта Щербакова

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Концертный зал «Москва» не располагает информацией об отмене концерта комика Алексея Щербакова, запланированного ранее на 2 апреля, сообщили РИА Новости в концертном зале.
Как ранее выяснило РИА Новости, исходя из данных сервиса «Яндекс. Афиша», у Щербакова должны были пройти концерты 2 апреля в столичном концертном зале «Москва» и 8 октября в доме культуры Обнинска. Выступления до сих пор числятся в списке концертов комика, но приобрести билеты невозможно. На официальном сайте комика есть лишь одно выступление, запланированное на 8 января 2027 года в Твери. Однако даже на этот концерт невозможно приобрести билеты.
«Пока нет. Никакой точной информации по этому поводу нет», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, было ли отменено выступление комика 2 апреля.
Алексей Щербаков — комик, юморист и видеоблогер. Родился 15 декабря 1988 года в Зеленограде. Известен как резидент YouTube-канала LabelCom и участник различных шоу. Позднее стал основным резидентом шоу Stand Up на телеканале ТНТ.
Кроме того, Щербаков является одним из основных участников шоу «Что было дальше?» вместе с Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.
В конце января Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, в феврале он вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.