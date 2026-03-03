В концертном зале «Москва» ответили на вопрос об отмене концерта Щербакова

Как ранее выяснило РИА Новости, исходя из данных сервиса «Яндекс. Афиша», у Щербакова должны были пройти концерты 2 апреля в столичном концертном зале «Москва» и 8 октября в доме культуры Обнинска. Выступления до сих пор числятся в списке концертов комика, но приобрести билеты невозможно. На официальном сайте комика есть лишь одно выступление, запланированное на 8 января 2027 года в Твери. Однако даже на этот концерт невозможно приобрести билеты.