В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России после индексации 1 апреля составит свыше 16,5 тысячи рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«С 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составит 16 569 рублей. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8 процента», — сказала Подольская.
Эксперт уточнила, что коэффициент индексации рассчитан с учетом федерального прожиточного минимума пенсионера, который с 1 января составляет 16 288 рублей.
«Конкретная сумма выплат будет зависеть от основания назначения пенсии — по инвалидности, по случаю потери кормильца или по старости для граждан, не выработавших необходимый страховой стаж. Кроме того, на итоговый размер влияют региональные доплаты и действующие коэффициенты», — заключила Подольская.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, прибавка коснется более 4 миллионов человек.