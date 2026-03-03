Арктическое вторжение перед 8 Марта: какой будет погода в Татарстане на праздники?

Минувшая зима в Татарстане стала одной из самых аномальных за последние годы. Температура в декабре превышала климатическую норму на 2−2,5 градуса, а осадки были умеренными. Как следует из данных Гидрометцентра РТ, устойчивый снежный покров сформировался почти на месяц позже привычных сроков. Но уже в начале этого года погодная картина резко изменилась.