Арктическое вторжение перед 8 Марта: какой будет погода в Татарстане на праздники?

Рекордно снежный февраль и кратковременная оттепель в начале марта сменятся новым похолоданием в Татарстане, пишет ИА «Татар-информ». Прогноз на весну в республике и возможные сценарии половодья озвучили синоптики.
Февраль побил рекорд по снегу в Татарстане.
Минувшая зима в Татарстане стала одной из самых аномальных за последние годы. Температура в декабре превышала климатическую норму на 2−2,5 градуса, а осадки были умеренными. Как следует из данных Гидрометцентра РТ, устойчивый снежный покров сформировался почти на месяц позже привычных сроков. Но уже в начале этого года погодная картина резко изменилась.
Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, январь и февраль оказались существенно холоднее обычного, температура воздуха была на 2,5−3 градуса ниже климатической нормы.
Главным испытанием стали не столько морозы, сколько частые и обильные снегопады. В январе и феврале количество выпавшего снега было в полтора-два раза выше климатической нормы.
По информации синоптиков, прошлый месяц и вовсе стал самым снежным за всю историю наблюдений. Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сообщил, что сумма осадков составила от 40 до 90 мм, или 154−367% от месячной нормы.
Начало марта принесло новые снегопады.
С приходом календарной весны зима не спешит сдавать позиции. В начале марта Татарстан вновь оказался под ударом снегопадов.
По словам Феликса Гоголя, выпадет сильный, мокрый снег в количестве до 10−15 миллиметров. За сутки может выпасть до половины от месячной нормы. Он также прогнозирует метель, гололед, туман, с ухудшением видимости. На дорогах возможна сильная гололедица и снежные заносы.
«Так что зима продолжается, несмотря на то что календарная завершилась», — сказал Гоголь.
Кратковременная оттепель сменится арктическим вторжением.
Первые дни марта все же порадовали жителей Татарстана весенним теплом. Температура воздуха превышала норму на 3−5 градусов. Но до рекордов западных регионов России республика не дотянула.
Шувалов рассказал, что 1 марта в Москве, в Подмосковье было 5−6 градусов тепла, были установлены климатические рекорды в Смоленске, Коломне, Великих Луках.
До Татарстана эти воздушные массы дошли уже ослабленными, но отклонение от нормы все равно оказалось значительным — почти на 7 градусов выше климатических значений.
Ситуацию изменит арктический антициклон: со среды-четверга начнется вторжение холодного воздуха на восток европейской территории России, это ощутит на себе и Татарстан.
«Положительные значения температуры сменятся достаточно быстро, на 3−5 дней», — предупредил Шувалов.
Ночью столбики термометров опустятся до минус 10−14 градусов, днем — до минус 8−10.
К 8 Марта морозы ослабнут, но весна будет затяжной.
По прогнозам синоптиков, к праздничным выходным похолодание будет не таким суровым. Шувалов сообщил, что к 8 марта антициклон уйдет дальше, на Урал и на Сибирь. В Татарстане температура воздуха повысится до 1−6 градусов мороза.
Согласно данным Гидрометцентра РТ, средняя температура всего марта в целом будет в пределах климатической нормы. Для Казани она составляет минус 3,3 градуса, для республики — минус 4,2. Количество осадков также прогнозируется близким к средним многолетним значениям.
Специалисты не ожидают стремительного прихода тепла. Шувалов отметил, что снежный покров, который вдвое превышает норму, будет тормозящим элементом. В целом март будет близок к климатической норме, а полное таяние снега затянется до середины апреля. По его оценке, накопившиеся за зиму массы снега будут работать как естественный холодильник, замедляя прогрев воздуха.
Сценарий половодья будет зависеть от темпов весны.
Обычно снежный покров в Татарстане сходит в период с 9 по 20 апреля. Как сообщил Феликс Гоголь, в истории наблюдений фиксировались как более ранние сроки — в третьей декаде марта, так и крайне поздние — в конце апреля и даже в мае.
Специалисты пока осторожны в оценках будущего половодья, подчеркивая, что окончательные выводы должны делать гидрологи с учетом особенностей бассейнов Волги и Камы.
Шувалов обозначил возможные сценарии развития событий. Он пояснил, что если будет очень ранняя, очень бурная весна с дождем, то паводок будет просто близок к экстремальному. Если будет растянутая во времени весна, то тогда можно ждать, что паводок будет больше обычного, «но в пределах разумного».
Официальный прогноз Гидрометцентра России по весеннему половодью ожидается к середине марта. Сейчас высота снежного покрова в республике достигает 39−67 сантиметров. Наибольшие показатели зафиксированы в Зеленодольском и Арском районах, а также в Казани. В большинстве муниципалитетов уровень снега превышает средние многолетние значения в полтора-два раза.