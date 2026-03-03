Сотрудники акиматов теперь могут штрафовать казахстанцев

С 2 марта в Казахстане заработала новая норма, согласно которой должностные лица акиматов могут самостоятельно штрафовать казахстанцев за загрязнение общественных мест. Раньше такое право было только у полиции. Соответствующие изменения внесли в Кодекс «Об административных правонарушениях», добавив статью 434−2 «Загрязнение мест общего пользования».
Кто из работников акиматов теперь имеет право выписывать штрафы за мусор? Сотрудники отделов благоустройства, инспекторы жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ) и другие работники, которым акиматы делегируют это право. Они будут штрафовать за выброс мусора и коммунальных отходов в парках, скверах, дворах, на улицах, в подъездах домов и других общественных местах.
Какой штраф предусмотрен за выброс мусора в неположенном месте? За первое нарушение — 10 месячных расчетных показателей (МРП) или 43 250 тенге в 2026 году, либо 50 часов общественных работ. За повторное нарушение в течение года — 20 МРП или 86 500 тенге, либо 80 часов общественных работ.
Эксперты объясняют, что новые полномочия сотрудникам акиматов даны для быстрого реагирования на жалобы без привлечения полиции. Однако, как эти процедуры будут проходить на практике, пока неизвестно.