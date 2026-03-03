Сотрудники акиматов теперь могут штрафовать казахстанцев

Кто из работников акиматов теперь имеет право выписывать штрафы за мусор? Сотрудники отделов благоустройства, инспекторы жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ) и другие работники, которым акиматы делегируют это право. Они будут штрафовать за выброс мусора и коммунальных отходов в парках, скверах, дворах, на улицах, в подъездах домов и других общественных местах.