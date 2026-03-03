Проезд про трассе М‑12 подорожал с марта

Напомним, стоимость проезда по М-12 зависит от категории машины, расстояния, дня недели и времени суток. Как ранее пояснили в ГК «Автодор», индексация тарифов происходит ежегодно. Это необходимо для обеспечения качественного уровня эксплуатации инфраструктуры.