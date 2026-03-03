Проезд про трассе М‑12 подорожал с марта

Стоимость проезда по трассе М‑12 «Восток» выросла. Новые тарифы действуют со 2 марта 2026 года.
Теперь проезд от Арзамаса до Москвы владельцу легкового автомобиля обойдется в 3 457 рублей вместо 3 190 рублей, от Владимира до Москвы — 1 737 рублей вместо 1 633 рублей.
Напомним, стоимость проезда по М-12 зависит от категории машины, расстояния, дня недели и времени суток. Как ранее пояснили в ГК «Автодор», индексация тарифов происходит ежегодно. Это необходимо для обеспечения качественного уровня эксплуатации инфраструктуры.
Где проходит трасса М-12 «Восток» в Нижегородской области, сколько по времени занимает дорога до Москвы и как оплачивать проезд, разбиралась редакция сайта pravda-nn.ru.