На Дальнем Востоке и в Сибири смогут увидеть лунное затмение

КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Жители Дальнего Востока и Сибири смогут наблюдать лунное затмение, которое состоится 3 марта, без специальной техники, для наблюдений достаточно обратить взгляд на восток, откуда появляется спутник Земли, сообщил РИА Новости руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.
«Мартовское полнолуние традиционно называют Луной Червя. В этом году оно совпадает с полным лунным затмением, поэтому его можно назвать “Кровавой Луной Червя”. В момент полной фазы Луна будет находиться в созвездии Льва… Для жителей России проживающих к востоку от Красноярска условия для наблюдений более благоприятны и чем дальше на восток, тем лучше. Смотреть надо на восток. Можно обойтись без специального оборудования», — сказал Сергей Веселков.
Руководитель обсерватории подчеркнул, что «кровавая Луна» в марте 2026 года станет единственным полным лунным затмением в этом году, когда Луна окрасится в насыщенный красный цвет. Следующее подобное событие произойдет лишь в 2028 году.
Лунное затмение начнется вечером во вторник с 19.30 (14.30 мск). Наблюдать его смогут жители Дальнего Востока и Восточной Сибири, поскольку Луна станет видна на небосклоне в западных частях России, когда она выйдет из тени Земли.