На Дальнем Востоке и в Сибири смогут увидеть лунное затмение

«Мартовское полнолуние традиционно называют Луной Червя. В этом году оно совпадает с полным лунным затмением, поэтому его можно назвать “Кровавой Луной Червя”. В момент полной фазы Луна будет находиться в созвездии Льва… Для жителей России проживающих к востоку от Красноярска условия для наблюдений более благоприятны и чем дальше на восток, тем лучше. Смотреть надо на восток. Можно обойтись без специального оборудования», — сказал Сергей Веселков.