Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дальнем Востоке и в Сибири смогут увидеть лунное затмение

РИА Новости: жители Дальнего Востока и Сибири смогут увидеть лунное затмение.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Жители Дальнего Востока и Сибири смогут наблюдать лунное затмение, которое состоится 3 марта, без специальной техники, для наблюдений достаточно обратить взгляд на восток, откуда появляется спутник Земли, сообщил РИА Новости руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.

«Мартовское полнолуние традиционно называют Луной Червя. В этом году оно совпадает с полным лунным затмением, поэтому его можно назвать “Кровавой Луной Червя”. В момент полной фазы Луна будет находиться в созвездии Льва… Для жителей России проживающих к востоку от Красноярска условия для наблюдений более благоприятны и чем дальше на восток, тем лучше. Смотреть надо на восток. Можно обойтись без специального оборудования», — сказал Сергей Веселков.

Руководитель обсерватории подчеркнул, что «кровавая Луна» в марте 2026 года станет единственным полным лунным затмением в этом году, когда Луна окрасится в насыщенный красный цвет. Следующее подобное событие произойдет лишь в 2028 году.

Лунное затмение начнется вечером во вторник с 19.30 (14.30 мск). Наблюдать его смогут жители Дальнего Востока и Восточной Сибири, поскольку Луна станет видна на небосклоне в западных частях России, когда она выйдет из тени Земли.