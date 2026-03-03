Москва
В Подмосковье врачи спасли девочку, проглотившую магнитные шарики

Подмосковные врачи спасли 4-летнюю девочку с 30 магнитными шариками в кишечнике.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) извлекли из кишечника четырехлетней девочки 30 магнитных шариков, сейчас ребенок уже выписан из больницы на амбулаторное лечение, сообщили в министерстве здравоохранения Подмосковья.

Согласно сообщению, в МОЦОМД бригада скорой помощи доставила четырехлетнюю девочку с сильной рвотой. Ранее дома ее родители обнаружили пропажу неокуба — конструктора, состоящего из одинаковых магнитных шариков.

«После всех необходимых исследований врачи обнаружили в тонком кишечнике девочки целую россыпь — 30 магнитных шариков диаметром по 10 миллиметров каждый. В тот же день юной исследовательнице провели лапароскопическую операцию. Через крошечные проколы хирурги успешно извлекли магнитный “клад”, — рассказал врач детского хирургического отделения МОЦОМД Сергей Борисов, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметили в пресс-службе минздрава региона, после хирургического вмешательства девочка быстро прошла на поправку. На данный момент ее уже выписали из больницы на амбулаторное лечение.