В Подмосковье врачи спасли девочку, проглотившую магнитные шарики

«После всех необходимых исследований врачи обнаружили в тонком кишечнике девочки целую россыпь — 30 магнитных шариков диаметром по 10 миллиметров каждый. В тот же день юной исследовательнице провели лапароскопическую операцию. Через крошечные проколы хирурги успешно извлекли магнитный “клад”, — рассказал врач детского хирургического отделения МОЦОМД Сергей Борисов, слова которого приводятся в сообщении.