Джувейра, Шанталь, Машуха: названы самые редкие и необычные имена девочек в Казахстане

Имена из первой группы чаще встречались в южных регионах, а из второй — в центральных и северных. Например, в Туркестанской области родители дали своей дочери редкое имя Зәм Зәм, что переводится как «святая вода» и символизирует целительную силу. Также редко встречается имя Ирислиқой, значение которого делает его еще более интересным: оно переводится как «ирис, прекрасный цветок» и «остановись, посмотри».