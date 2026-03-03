Москва
Джувейра, Шанталь, Машуха: названы самые редкие и необычные имена девочек в Казахстане

Журналисты выяснили самые редкие имена, которые дают девочкам в Казахстане на основе данных Бюро национальной статистики, сообщает Ranking.kz.

Источник: Nur.kz

Издание проанализировало данные Бюро национальной статистики касательно редких или популярных имен зарегистрированных новорожденных. Главный критерий — имя должно быть зарегистрировано всего один раз. Среди самых редких женских имен, которыми казахстанцы называли своих дочерей в первые два месяца этого года, были как восточные, так и славянские или европейские.

Имена из первой группы чаще встречались в южных регионах, а из второй — в центральных и северных. Например, в Туркестанской области родители дали своей дочери редкое имя Зәм Зәм, что переводится как «святая вода» и символизирует целительную силу. Также редко встречается имя Ирислиқой, значение которого делает его еще более интересным: оно переводится как «ирис, прекрасный цветок» и «остановись, посмотри».

Среди других красивых восточных имен в списке можно назвать Джувейра («маленькая драгоценность»), Румайсо («маленькая Луна»), Машуха («очаровательная») и Дурдона («драгоценная, возлюбленная»). Среди наиболее мелодичных имен — Шанталь, Царина, Лисандра, Иллария, Мишель и Русалина.

Происхождение многих редких имен весьма любопытно. Например, Теона в переводе с греческого означает «божественная», а Леонелия на латыни значит «львица».