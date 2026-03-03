Застрявшие в Дубае: калининградцы рассказали о ситуации в «оазисе безопасности»

Калининградские туристы, оказавшиеся в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке, продолжают отдыхать, не особо паникуя по поводу отменённых авиарейсов. С земляками, находящимися в Объединённых Арабских Эмиратах, наладила связь радиостанция «Бизнес ФМ — Калининград».
Дубай продолжает жить своей жизнью. После событий 28 февраля, когда Иран нанёс авиаудары по нескольким ключевым объектам, жизнь практически замерла. Но все постепенно приходят в себя, хотя уже и не в таком беззаботном ритме. Всех организованных туристов расселили по отелям, их снабжают горячим питанием за счёт туроператоров.
«Ситуация сейчас такая: все, кто именно по нашей линии, для них бесплатно за счёт туроператоров продлевается проживание либо в отеле, в котором они находились в рамках своего тура, либо предлагаются альтернативные отели. Соответственно, все туристы размещены, никому ни за что в данном случае доплачивать не нужно. Что касается туристов, кто путешествует своим ходом, там, к сожалению, они остаются один на один со своими проблемами», — рассказал генеральный директор «Бюро путешествий групп» Сергей Нисневич.
Часть калининградских туристов остаётся в центре Дубая. После круиза по Персидскому заливу у них куплены авиабилеты на ближайшие дни, но пока не ясно, смогут ли они улететь домой вовремя.
«28 февраля, когда мы сюда первый день приехали, мы видели ракеты, они тут летали, их сбивали. Постоянно гремело, громыхало, постоянно всю ночь срабатывали сирены. Оповещения работают очень круто. Власти Дубая постарались просто по максимуму нас обезопасить. Мы живём в отеле на Дубай Марине. Вчера мы даже поехали в Абу-Даби, в “Феррари Парк”, он был открыт. Власти просят особо не шляться, никуда не выходить. Мы встали на учёт в российском консульстве, на всякий случай. Очень хочется, конечно, нам тоже уже улететь домой. Понятно, что никому не хочется в военных действиях находиться. Сегодня ночь была спокойная, никакие сигналы не срабатывали», — поделилась калининградка Елена Рудченко.
Иран, Израиль и США продолжают обмениваться ударами, страны региона закрывают небо, отменены сотни рейсов.