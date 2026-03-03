Застрявшие в Дубае: калининградцы рассказали о ситуации в «оазисе безопасности»

«28 февраля, когда мы сюда первый день приехали, мы видели ракеты, они тут летали, их сбивали. Постоянно гремело, громыхало, постоянно всю ночь срабатывали сирены. Оповещения работают очень круто. Власти Дубая постарались просто по максимуму нас обезопасить. Мы живём в отеле на Дубай Марине. Вчера мы даже поехали в Абу-Даби, в “Феррари Парк”, он был открыт. Власти просят особо не шляться, никуда не выходить. Мы встали на учёт в российском консульстве, на всякий случай. Очень хочется, конечно, нам тоже уже улететь домой. Понятно, что никому не хочется в военных действиях находиться. Сегодня ночь была спокойная, никакие сигналы не срабатывали», — поделилась калининградка Елена Рудченко.