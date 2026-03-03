Генерал МВД Кубраков показал эксклюзивные часы для генералов милиции Беларуси

Министр внутренних дел Иван Кубраков презентовал эксклюзивные часы для генералов МВД, сообщили в пресс-службе ведомства.
Презентация эксклюзивных часов специально для генералов МВД состоялась на торжественном приеме в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, где присутствовали действующие генералы МВД и генералы в отставке.
— Эти часы станут нашим отличительным знаком. Они будут вручаться всем, кому присваивается высокое звание генерала, — сказал Кубраков на вручении.
Презентация эксклюзивных наручных часов, выпущенных специально для генералов МВД, прошла в Минске. Фото: МВД.
Первым часы из рук главы МВД получил Валентин Аголец, руководивший милицейским ведомством в 1995 — 1999 годах.
Часы выполнены в лаконичном стиле. На циферблате изображен отливающий золотом фрагмент генеральского погона и золотая звезда, цифру 12 заменяет герб. Эксклюзивную модель произвели на часовом заводе «Авангард».
А еще мы писали, что известный парфюмер создал аромат духов для крупного белорусского концерна.
И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко проводит 3 марта кадровый день, в который будут назначены 25 чиновников.