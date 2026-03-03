VIP-эвакуация. Сколько стоит место в бизнес-джете из Дубая, кто летит первым

Для них сейчас доступны либо дешевые наземные варианты — трансфер в Оман за $2500 с машины, либо ожидание официальных рейсов. «Аэрофлот» уже запросил разрешение на три вывозных рейса из ОАЭ. В аэропортах Дубая и Абу-Даби обещают постепенно возобновлять работу, но пассажиров просят не приезжать без подтверждения от авиакомпании. Первый самолет из ОАЭ в Казань прилетел в 6.50, еще 2 рейса ожидаются в столице РТ в течение дня.