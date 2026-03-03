VIP-эвакуация. Сколько стоит место в бизнес-джете из Дубая, кто летит первым

Пока тысячи российских туристов ожидают вывозных рейсов из Дубая, обеспеченные путешественники находят альтернативный способ вернуться домой. В Telegram-каналах появились предложения по аренде мест в бизнес-джетах и VIP-самолетах, включая казанский Ту-204, по цене от €20 000. Корреспондент «АиФ-Казань» разобрался, законна ли такая эвакуация, кто стоит за организацией перелетов и почему это не считается спекуляцией.
«Казанский борт» за миллионы: как устроена VIP-эвакуация.
Пока официальные авиакомпании только начинают согласовывать вывозные рейсы, частные перевозчики уже вовсю зарабатывают на панике. В чатах застрявших туристов появились объявления: перелет из Сухара (Оман) в Москву на бизнес-джете за €20 тыс. (около 1,8 млн рублей). В Стамбул или Барселону чуть дороже — €23 тыс.
Самое интересное — в качестве одного из бортов предлагается Ту-204 в VIP-компоновке, который официально закреплен за Центром подготовки космонавтов (входит в структуру «Роскосмоса»). Самолет казанский, и, по данным источников, он уже готов вывозить желающих.
В самом Центре «АиФ-Казань» пояснили, что судно, не задействованное в тренировках, сдается в аренду сторонним заказчикам для компенсации расходов на содержание. Так что никакого криминала — чистая коммерция. Если набрать полный борт, выручка организаторов может достичь почти €1,9 млн.
Президент Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов подтвердил: схема не новая.
«Это не мошенники, а отработанный алгоритм. Подобный опыт у нас уже был в пандемию: тогда частные джеты использовали для экстренной эвакуации из закрывающихся стран или чтобы улететь “пересидеть” карантин на Мальдивах. Речь идет о реальных частных компаниях, которые арендуют самолеты и собирают группы через определенные каналы. Сейчас желающих уехать срочно достаточно», — пояснил Мифтахов.
Кто улетает первым: спортсмены, блогеры и бизнесмены.
Среди тех, кто мог бы воспользоваться такими предложениями, — известные татарстанцы, которые оказались в зоне конфликта. Защитник баскетбольного УНИКСа Алексей Швед с семьей застрял в Дубае, хотя должен был вылететь еще 28 февраля. Его супруга Анастасия рассказала, что они провели несколько часов в подземном паркинге по сигналу тревоги и теперь ждут любой возможности вернуться.
Владелец челнинской сети «Наиком» Наиль Хуббатуллин, напротив, не стал дожидаться официальных рейсов и уехал из Дубая в пустыню, в оазис Эль-Лива. «Когда-то мы мечтали катать каждый день в Ливе. Сейчас из-за войны мы свалили из Дубая и живем в Ливе, катаем каждый день», — философски заметил бизнесмен.
Школа, которую открыла в Дубае генеральный директор АНО «Бала-Сити» Альбина Насырова, перешла на дистанционное обучение. А жена главного тренера «Рубина» Франка Артиги с детьми провела ночь в паркинге отеля.
Впрочем, не все готовы выкладывать €20 тыс. за перелет. Один из туристов, Эмиль, прокомментировал предложение так: «Я лучше за эти деньги проживу тут еще годик».
Контрасты эвакуации: бабушки в Джидде и джеты для избранных.
Пока обеспеченные туристы решают, каким джетом улететь, обычные путешественники и паломники вынуждены сутками ждать информации и копить последние деньги.
Жительница Казани Лилия Каримова с мужем отправились в паломничество в Джидду (Саудовская Аравия). 28 февраля они должны были вернуться, но самолет перенаправили в Эр-Рияд. В группе 38 человек — в основном пожилые люди. «Все болеем, денег не осталось. Оператор не давал никакой информации, предлагали самим искать варианты», — рассказала женщина. Лишь после публикации в соцсетях туроператор начал «шевелиться» и помог купить билеты через Стамбул.
По данным Ассоциации туроператоров России, в Саудовской Аравии застряли около тысячи россиян, в основном паломники. В ОАЭ — до 50 тыс. организованных туристов, а с учетом самостоятельных путешественников число может достигать 100 тыс. человек. Только татарстанцев в Эмиратах, по оценкам Мифтахова, около 3 тысяч.
Для них сейчас доступны либо дешевые наземные варианты — трансфер в Оман за $2500 с машины, либо ожидание официальных рейсов. «Аэрофлот» уже запросил разрешение на три вывозных рейса из ОАЭ. В аэропортах Дубая и Абу-Даби обещают постепенно возобновлять работу, но пассажиров просят не приезжать без подтверждения от авиакомпании. Первый самолет из ОАЭ в Казань прилетел в 6.50, еще 2 рейса ожидаются в столице РТ в течение дня.
Дубай после войны: туризм воспрянет?
По словам Мифтахова, после окончания конфликта цены на отели в ОАЭ существенно упадут, что может вызвать новую волну спроса. «Народ знает, что после таких ситуаций гостиницы становятся супердешевыми. Обязательно найдутся желающие», — уверен эксперт.
Туроператоры уже предлагают туристам переориентироваться на Египет, Таиланд, Вьетнам и Бали. Но те, кто пережил эти дни в Дубае, вряд ли забудут вой сирен, ночевки в паркингах и очереди в супермаркетах.
Как заметил один из очевидцев: «Был вчера на пляже — люди купались прямо на фоне двух горящих небоскребов. Дубай никогда не был таким тихим». И таким контрастным: где-то в небе улетают бизнес-джеты за €20 тыс., а где-то бабушки-паломницы считают последние риалы, чтобы добраться до дома.