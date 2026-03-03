Глава Ростовской области встретился с участником программы «Время героев»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил итоги стажировки с участником президентской кадровой программы «Время героев», гвардии лейтенантом Николаем Прутиковым. Встреча прошла в День наставника, который в этом году впервые отмечался в России по указу Президента РФ, сообщили в пресс-службе главы региона.
За время стажировки в правительстве Николай Прутиков изучал работу министерства спорта, знакомился с инфраструктурой и процессом подготовки соревнований. Особое внимание уделялось теме беспилотных систем как в спортивном, так и в прикладном назначении.
Участник кадровой программы предложил создать в донской столице специализированную площадку для соревнований по управлению дронами. Он отметил, что в регионе есть все необходимое для развития направления: кадры, профильные федерации и возможности для внебюджетного финансирования.
— Важно, чтобы инициативы, с которыми приходят участники программы «Время героев», находили практическое воплощение. Беспилотники — это и спорт, и образование, и безопасность. Надо строить инфраструктуру, привлекать молодежь, создавать условия для соревнований. Если есть люди, готовые этим заниматься, будем поддерживать, — сказал Юрий Слюсарь.
Кроме того, в ходе встрече обсудили дальнейшее трудоустройство стажера в структуры региональной или муниципальной власти, а также вопросы взаимодействия с семьями участников СВО и профилактики среди молодежи.
Участник программы «Время героев» поделился опытом работы с департаментом по делам казачества, когда удалось договориться о создании класса для обучения школьников управлению беспилотниками в Шахтах. Оборудование предоставят общественники, площадку уже нашли.
Юрий Слюсарь поручил проработать вопрос системной поддержки таких проектов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.