РФ и Индонезия совместно будут создавать инновационные системы доставки лекарств

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты Первого МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с коллегами из Бандунгского технологического института будут разрабатывать инновационные системы доставки лекарств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета, отметив, что для этого создана совместная зеркальная технологическая лаборатория.