Власти озвучили стоимость строительства перегонного тоннеля в метро Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 3 марта, ФедералПресс. Строительство левого перегонного тоннеля, который соединит станции «Березовую рощу» и «Золотую Ниву» метро в столице Сибири обойдется городскому бюджету в 3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии по итогам рабочей встречи с градоначальником.