Власти озвучили стоимость строительства перегонного тоннеля в метро Новосибирска

«Ориентировочная стоимость такого объекта — 3 млрд рублей….После получения положительного заключения и при наличии средств срок реализации может составить порядка трех лет», — цитирует пресс-служба мэра города.
Максим Кудрявцев уточнил, что озвученная цифра является предварительной. Окончательная стоимость объекта станет известна после прохождения государственной экспертизы.
Напомним, что проектно-сметная документация по данному участку Дзержинской линии сейчас находится на рассмотрении в экспертизе. Разработкой проекта занимается ОАО «Минскметропроект».