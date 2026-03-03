Москва
Власти озвучили стоимость строительства перегонного тоннеля в метро Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 3 марта, ФедералПресс. Строительство левого перегонного тоннеля, который соединит станции «Березовую рощу» и «Золотую Ниву» метро в столице Сибири обойдется городскому бюджету в 3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии по итогам рабочей встречи с градоначальником.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ориентировочная стоимость такого объекта — 3 млрд рублей….После получения положительного заключения и при наличии средств срок реализации может составить порядка трех лет», — цитирует пресс-служба мэра города.

Максим Кудрявцев уточнил, что озвученная цифра является предварительной. Окончательная стоимость объекта станет известна после прохождения государственной экспертизы.

Напомним, что проектно-сметная документация по данному участку Дзержинской линии сейчас находится на рассмотрении в экспертизе. Разработкой проекта занимается ОАО «Минскметропроект».