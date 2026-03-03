Встречался с девушкой и скрывал, что женат: семейчанин раскаивается из-за предательства

В пресс-службе ведомства рассказали, за что именно был осужден 31-летний житель Семея. Оказалось, что он скрыл от 27-летней девушки свое семейное положение и вступил с ней в романтические отношения. Пара встречалась до тех пор, пока девушка не узнала, что ее возлюбленный женат.
После этого она прекратила общение, однако мужчина не принял ее решение. Стремясь возобновить отношения, он систематически звонил ей со скрытых номеров, направлял сообщения через мессенджеры, отслеживал ее местонахождение и приезжал к месту работы.
Его действия ограничили возможность девушки свободно распоряжаться своим временем и личным пространством, причинив ей серьезный психологический вред.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 100 часов общественных работ. После вступления приговора в законную силу осужденный был поставлен на учет в службу пробации Затонского района Семея.
С ним проведена профилактическая, воспитательная и праворазъяснительная работа, направленная на формирование законопослушного поведения и предупреждение повторных правонарушений.
Для исполнения наказания он трудоустроен разнорабочим на одной из теплоэлектроцентралей города. В настоящее время осужденный отрабатывает общественные работы под контролем сотрудников службы пробации.
«Я понимаю, что своими поступками причинил человеку боль и страх. Тогда мне казалось, что я просто пытаюсь вернуть отношения, но теперь осознаю, что нарушил ее границы и закон. Искренне раскаиваюсь не только перед девушкой, но и перед своей супругой за предательство и причиненную боль. Сделаю серьезные выводы и намерен впредь уважать личные границы и действовать исключительно в рамках закона», — пообещал осужденный.
«Преследование и навязчивое поведение недопустимы и могут иметь серьезные психологические последствия для потерпевших. Наша задача — не только обеспечить исполнение наказания, но и провести комплексную профилактическую работу с осужденным, чтобы исключить повторение подобных фактов», — отметил заместитель начальника службы пробации Затонского района Ерик Усербаев.