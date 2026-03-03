На трассе Бирск — Тастуба — Сатка из-за погодных условий ограничили движение

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило об изменении ситуации на региональных дорогах в связи с погодными условиями. С 13:00 введено ограничение для грузового и пассажирского транспорта на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Ограничение действует на участках, проходящих по Бирскому, Мишкинскому, Караидельскому и Дуванскому районам.