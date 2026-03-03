Москва
На трассе Бирск — Тастуба — Сатка из-за погодных условий ограничили движение

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трассе Бирск — Тастуба — Сатка.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило об изменении ситуации на региональных дорогах в связи с погодными условиями. С 13:00 введено ограничение для грузового и пассажирского транспорта на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Ограничение действует на участках, проходящих по Бирскому, Мишкинскому, Караидельскому и Дуванскому районам.

В то же время движение по дороге Дюртюли — Нефтекамск полностью открыто для всех видов транспорта.

