Из Новосибирска в Казахстан отправили более 4 тысяч тепличных цветов

Накануне, 2 марта, из Новосибирска в Республику Казахстан отправилась крупная партия цветов. В неё вошли 2580 срезанных роз, 1000 срезанных хризантем и 520 растений в горшках.
Перед отправкой специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Новосибирской испытательной лаборатории провели фитосанитарный контроль продукции прямо на месте выращивания. По итогам проверки был оформлен сертификат, подтверждающий качество и безопасность цветов.
Для транспортировки задействовали специальный автотранспорт с оборудованием для поддержания оптимального температурного режима — это позволит доставить растения в сохранности.