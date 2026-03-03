Москва
Из Новосибирска в Казахстан отправили более 4 тысяч тепличных цветов

Как проводили подготовку к пересылке.

Источник: Аргументы и факты

Накануне, 2 марта, из Новосибирска в Республику Казахстан отправилась крупная партия цветов. В неё вошли 2580 срезанных роз, 1000 срезанных хризантем и 520 растений в горшках.

Перед отправкой специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Новосибирской испытательной лаборатории провели фитосанитарный контроль продукции прямо на месте выращивания. По итогам проверки был оформлен сертификат, подтверждающий качество и безопасность цветов.

Для транспортировки задействовали специальный автотранспорт с оборудованием для поддержания оптимального температурного режима — это позволит доставить растения в сохранности.