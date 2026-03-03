Правила утилизации батареек напомнили нижегородцам

Нижегородцев вновь призвали задуматься о правильной утилизации старых батареек, отвозя их в специально оборудованные пункты сбора. Как свидетельствуют данные Российского экологического оператора, около 45% россиян уже сортируют эти отходы, помещая их в контейнеры для раздельного мусора.
Экологи настоятельно предупреждают, что обычный выброс батареек вместе с домашним мусором несет серьезную угрозу для природы.
На свалках, со временем, корпуса батареек разрушаются. Это приводит к тому, что тяжелые металлы, такие как кадмий и ртуть, проникают в почву и водоемы. Эти токсичные элементы представляют опасность для живых организмов и здоровья человека.
Ситуация кардинально меняется при организации грамотной переработки. Из отработанных батареек извлекаются вредные компоненты, а ценные материалы, например, марганец, цинк и железо, отправляются на дальнейшее использование в металлургии и машиностроении.
По статистике РЭО, более половины граждан страны уже предпочитают экологически безопасный путь избавления от батареек. Лидирующие позиции по сбору отработанных элементов питания занимают Москва, Кировская область, Подмосковье, Ненецкий автономный округ и Ярославская область.
Глава Минприроды России Александр Козлов подчеркнул, что каждая утилизированная таким образом батарейка является вкладом в формирование циркулярной экономики. По его мнению, первостепенной задачей становится упрощение и повышение доступности процесса передачи использованных источников питания на переработку. В Нижнем Новгороде жители могут сдать батарейки в специально установленные ящики и пункты сбора вторсырья.
