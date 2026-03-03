Москва
В Казани на Большой Крыловке появилась 81 новая платная парковка

Новые площадки расположены на местном проезде по четной стороне улицы.

Источник: Комсомольская правда

В Казани расширили сеть муниципальных парковок. 81 дополнительное место для транспорта организовали на улице Большая Крыловка. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Новые площадки расположены на местном проезде по четной стороне улицы, на участке от пересечения с Поперечно-Базарной до пересечения с Коммунаров. Стоимость парковки составляет 30 рублей в час.

После внесения изменений в реестр общее количество муниципальных парковочных мест в столице Татарстана увеличилось с 14 489 до 14 570.

Напомним, в столице Татарстана на продажу выставлен японский автомобиль Datsun Sunny 1981 года выпуска. Несмотря на солидный пробег в 334 тысячи километров, его цена составляет 2,6 миллиона рублей.