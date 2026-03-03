Сколько казахстанцев останутся в ОАЭ и Катаре после первой волны эвакуации

«В ОАЭ, по нашим данным, было 3500 человек. Покинули страну порядка 300 граждан РК, сегодня планируется эвакуация 467 человек. Приблизительная цифра (остающихся — прим. ред.) по Эмиратам — 2500 человек. Что касается Катара — более 1500 человек находятся там с разными целями. Завтра планируется первый рейс из Джидды или Медины. Сейчас определяем аэропорт сбора — порядка 343 граждан РК», — пояснил Алибек Бакаев. По его словам, работа находится на контроле МИД и практически с каждым гражданином есть связь.