Бесконечность и предел: объекты наблюдаемой Вселенной

«Хотя положение горизонта у всех тел может быть своим, размер видимой Вселенной все-таки во всех точках одинаков, если мы считаем, что мир расширяется симметрично во всех направлениях. Если же отказаться и от этого и допустить, что наш мир — это не сфера, а, например, картофелина по форме, то тут уже может быть что угодно, и размеры видимого мира будут разными в разных местах. Как и на Земле, где, сидя в яме, вы увидите много меньше, чем с вершины горы», — пояснил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.