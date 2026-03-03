Бесконечность и предел: объекты наблюдаемой Вселенной

Где находится предел Вселенной.
Вселенная может показаться хаотичной. Однако по представлениям современных ученых, она, напротив, однородна и изотропна, то есть одинакова во всех направлениях и точках пространства.
У наших наблюдений Вселенной есть предел — горизонт частиц, или космологический горизонт. Это граница, отделяющая видимое пространство от принципиально ненаблюдаемой области.
Для внешнего наблюдателя (он может находиться в любой точке — например, на Земле или в другой галактике) космологический горизонт будет выглядеть как сфера. Внутри нее — наблюдаемая Вселенная, в которой находятся долгоживущие космические объекты, некогда испустившие свет, доходящий до нас только сейчас. Но эти объекты видны в их «прошлом» состоянии, подобно тому, как мы видим Солнце «восемь минут назад», а не «сейчас». И чем дальше находится объект, тем «старше» для нас он будет.
Горизонт находится на расстоянии, равном возрасту Вселенной (13,8 млрд лет) — это максимальное расстояние, с которого свет от границы сферы мог бы пройти до наблюдателя. Поэтому невозможно увидеть то, что находится за горизонтом частиц.
«Хотя положение горизонта у всех тел может быть своим, размер видимой Вселенной все-таки во всех точках одинаков, если мы считаем, что мир расширяется симметрично во всех направлениях. Если же отказаться и от этого и допустить, что наш мир — это не сфера, а, например, картофелина по форме, то тут уже может быть что угодно, и размеры видимого мира будут разными в разных местах. Как и на Земле, где, сидя в яме, вы увидите много меньше, чем с вершины горы», — пояснил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Вселенная постоянно расширяется, причем с ускорением. В результате расположенные на горизонте объекты, свет от которых начал свой путь 13,8 млрд лет назад, за это время из-за расширения Вселенной еще более удалились от Земли и теперь находятся на расстоянии 46 млрд световых лет. Это так называемый радиус наблюдаемой Вселенной.
Какие объекты есть в наблюдаемой Вселенной.
Что находится за пределами космологического горизонта — неизвестно. Но и внутри наблюдаемой Вселенной есть объекты, привлекающие внимание ученых и любителей космоса.
Пульсары.
Это быстро вращающиеся нейтронные звезды с мощным магнитным полем, испускающие строго периодические импульсы электромагнитного излучения. Есть несколько видов этих объектов: оптические, рентгеновские, радио- и гамма-пульсары.
У каждой из таких нейтронных звезд свой период пульсаций: от нескольких сотен импульсов в секунду до одного в десятки минут. Периодичность импульсов — следствие быстрого вращения пульсаров, так как именно оно служит источником излучаемой энергии.
«Во Вселенной нам больше не известно ни одного объекта с точно такими же особенностями. Это настолько странно, что результаты наблюдений первого пульсара несколько месяцев хранились в тайне: было мнение, что это искусственный объект», — отметил Богачев.
Черные дыры.
Как рассказал Сергей Богачев, существуют звездные и сверхмассивные черные дыры. Первые раньше были массивными звездами. Как у всех звезд, у них тоже есть этапы эволюции. У массивных смерть порой приводит к мощному взрыву — сверхновой. Звезда сбрасывает внешние слои, а ядро стремительно сжимается под действием колоссальной гравитации. Создается маленькая, но плотная область — черная дыра.
Сверхмассивные черные дыры получаются из расширения области пространства с заданной плотностью до очень больших размеров. Считается, что подобные черные дыры находятся в центре каждой галактики. Есть она и у Млечного Пути — Стрелец А.
«Звездные черные дыры могут образовываться где угодно, в том числе быть соседями Солнца. Сверхмассивные черные дыры обычно формируются в центре галактик, так как туда, в центр притяжения, естественным образом тянется вещество. И рано или поздно его плотность станет такой большой, что этот центр сформирует вокруг себя горизонт событий и навсегда отгородится от остального мира — превратится в черную дыру», — поделился Богачев.
Черные дыры почти не поддаются наблюдению: гравитация в них настолько сильная, что они поглощают все вокруг. Даже свет (а его частицы, фотоны, считаются самыми быстрыми объектами во Вселенной) не может вырваться из черной дыры. Поэтому сами дыры невидимы для человеческого глаза. Чтобы наблюдать черную дыру, ученые изучают объекты вокруг нее.
Некоторые исследователи предполагают, что в центре черной дыры может находиться сингулярность — точка с бесконечной гравитацией, где перестают работать законы физики.
Квазары.
Подобные галактики расположены от Земли на огромном расстоянии — в миллиардах световых лет, поэтому мы видим их такими, какими они были в ранние периоды формирования Вселенной.
Ученые считают, что в центре квазаров находятся сверхмассивные черные дыры. Их окружает аккреционный диск — нагретое на миллионы градусов пространство из звездных остатков (например, газа и пыли). Диск испускает радиоволны, свет, а также рентгеновское и ультрафиолетовое излучения.
Из-за этого квазары — одни из самых ярких объектов во Вселенной — примерно в 27 трлн раз ярче Солнца. Поэтому ученые могут рассмотреть только центр квазара — как мы, например, видим в темноте свет фар автомобиля, но не его цвет и марку.
Теоретические космические объекты.
Некоторые объекты существуют лишь в теории.
«Здесь, конечно, совершенная сфера фантазии, которая основана на внесении в космологию каких-то математических идей, не имеющих реальных аналогов в наблюдаемом мире. Например, представление о возможности обратного течения времени или о возможности существования вещества с отрицательной массой», — пояснил Богачев.
Однако многие ученые пытаются подтвердить существование таких объектов, хоть они и находятся только в математических моделях.
Сверхмассивные темные звезды.
Это гипотетические объекты ранней Вселенной. По теории ученых, они получают энергию не от термоядерного синтеза, а от наполняющей около четверти Вселенной темной материи. Она невидима, так как не взаимодействует с электромагнитным излучением.
Предполагается, что излучение сверхмассивных темных звезд в основном инфракрасное, именно поэтому их сложно наблюдать: мешают другие объекты. Также существует гипотеза, что после смерти такой звезды появляются сверхмассивные черные дыры.
Недавние наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб» выявили объекты, которые потенциально могут быть сверхмассивными темными звездами.
Кротовые норы, или червоточины.
Концепцию кротовых нор в их современном понимании сформулировали физики Альберт Эйнштейн и Натан Розен в 1935 году. Они предположили, что в мире должны существовать пространственно-временные «каналы», которые могут соединять разные точки в одной вселенной или даже разные вселенные.
Чтобы понять принцип работы кротовых нор, можно рассмотреть их на примере с листком бумаги. Представьте, что на листке есть две точки в разных концах. Расстояние между ними огромное, и, чтобы добраться от одной точки до другой, придется потратить много времени. Если же сложить листок так, чтобы точки оказались рядом друг с другом, и проткнуть бумагу карандашом в месте их соприкосновения, можно будет мгновенно переместиться из одной точки в другую. Именно так, предположительно, работают кротовые норы.
Белые дыры.
Такие объекты — гипотетическая противоположность черных дыр. В них ничего не может попасть, напротив, материя выходит наружу.
При этом нарушаются законы термодинамики, из-за чего белые дыры не вписываются в текущую модель Вселенной.
Благодаря новым технологиям и продвинутым телескопам мы узнаем про космос все больше. Но, как заключил Богачев, «никаких оснований считать, что что-то из этого реально присутствует в мире, нет».