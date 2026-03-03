Исследовано влияние рентгена на углеродные стержни при лечении переломов

По словам ученых, чтобы восстановить целостность кости и вернуть человеку подвижность, хирурги традиционно используют металлические конструкции: пластины, кольца, стержни и спицы. Они выполняют роль внешнего каркаса, который прочно удерживает костные отломки в правильном положении, пока идет процесс сращения. В настоящее время для этого чаще всего используют изделия из нержавеющей стали — прочного и надежного материала, однако полностью непрозрачного для рентгена. Чтобы обойти это ограничение, медики стали использовать синтетические полимеры или углеродные композиционные материалы. Они радиопрозрачны и биосовместимы, но под действием многократного рентгеновского облучения некоторые из них со временем могут стать хрупкими и потерять несущую способность. Поэтому ученые Пермского политеха впервые испытали углерод-углеродный композит, используемый при производстве рентгенопрозрачных имплантов, и доказали, что материал сочетает в себе высокие механические свойства и сохраняет прочность даже после многочисленных контрольных рентген-снимков.