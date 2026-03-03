Москва
В Волгограде создают памятник героям СВО

Губернатор Андрей Бочаров встретился с художниками, чтобы доработать проект народного монумента.

Источник: пресс-служба АВО

В Волгограде скоро появится новый мемориальный комплекс, посвященный подвигу участников специальной военной операции. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Москве обсудил рабочую модель скульптурной композиции с талантливыми художниками легендарной студии имени Грекова, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. В ближайшее время окончательный вариант монумента представят общественности Волгоградской области, чтобы каждый смог оценить его.

Андрей Бочаров подчеркнул, что работа над памятником выходит на финишную прямую.

— На мой взгляд, она в полном объеме отражает те задачи, которые были сформулированы жителями Волгоградской области, участниками СВО в ходе обсуждения концепции мемориального комплекса. Чтобы воплотить в жизнь эти наказы, пришлось очень долго и кропотливо работать, — отметил губернатор..

Новый памятник будет перекликаться со знаменитым творением Вучетича. Его планируют выполнить из бетона, чтобы материал и цветовая палитра соответствовали общей концепции Мамаева кургана. Это создаст единое смысловое пространство, соединяя подвиги разных поколений защитников Отечества.