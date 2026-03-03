В МЭИ упростили производство и продлили срок службы солнечных батарей нового поколения

Как отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, чьи слова приводит пресс-служба, DSSC является перспективной технологией, которая способна существенно повысить масштабы использования энергии солнца для производства электроэнергии за счет интеграции в различные строительные конструкции и сооружения. «Разработка наших ученых позволяет в значительной мере преодолеть технологические барьеры на этом пути за счет применения новых конструкций солнечных ячеек и обеспечения возможности создания контуров циркуляции электролита с произвольной конфигурацией», — подчеркнул ректор.