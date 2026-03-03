В МЭИ упростили производство и продлили срок службы солнечных батарей нового поколения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали инновационный способ, который позволит упростить производство солнечных батарей нового поколения, а также увеличить их срок эксплуатации и повысить ремонтопригодность. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Ученые НИУ “МЭИ” разработали новый подход к созданию солнечных ячеек DSSC, который позволяет значительно увеличить срок их эксплуатации, упростить производство и повысить ремонтопригодность. Ключевое решение — специальные токосъемники с микроканалами для обеспечения циркуляции жидкого электролита внутри устройства», — отмечается в сообщении.
Как отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, чьи слова приводит пресс-служба, DSSC является перспективной технологией, которая способна существенно повысить масштабы использования энергии солнца для производства электроэнергии за счет интеграции в различные строительные конструкции и сооружения. «Разработка наших ученых позволяет в значительной мере преодолеть технологические барьеры на этом пути за счет применения новых конструкций солнечных ячеек и обеспечения возможности создания контуров циркуляции электролита с произвольной конфигурацией», — подчеркнул ректор.
Технологию развивают на кафедре теоретических основ теплотехники им. М. П. Вукаловича НИУ «МЭИ». Исследование ведется в рамках программы научных исследований «Приоритет 2030: Технологии будущего».