Застрявших новосибирских туристов начали доставлять на Родину из Дубая вывозными рейсами

Авиакомпании со 2 марта начали организовывать рейсы из Дубая, в том числе и в Новосибирск.

Источник: Сиб.фм

Авиакомпании с 3 марта начали организовывать рейсы из Дубая, в том числе и в Новосибирск. Об этом Сиб.фм рассказала директор турагентства «Три Тревел» Ольга Фролова.

«Рейсы из Дубаи начали отправлять вчера в 21:00 по местному времени. Туристов из Новосибирска на этих рейсах не было. Но такие рейсы планируются. Также есть рейсы в Европу и Екатеринбург», — сказала Фролова.

Авиакомпания S7 также анонсировала Дубай (DXB) — Новосибирск на 18:00 по местному времени на 3 марта.

Также авиакомпания запросила разрешение на выполнение рейсов:

• Дубай — Москва: 3, 4 и 5 марта.

• Дубай — Новосибирск: 4 и 5 марта.