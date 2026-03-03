73-летний водитель без прав сел на 8 лет в тюрьму за смертельное ДТП под Омском

Пенсионер на грузовике сына проигнорировал знак «Уступи дорогу» и врезался в Toyota, убив таки образом двоих человек. За смертельное ЧП 73-летнему жителю Калачинского района утвердили приговор в апелляционной инстанции. Деталями поделилась 3 марта пресс-служба судов Омской области.
Трагедия произошла в темное время суток 14 сентября 2025 года. Мужчина, не имея водительского удостоверения категории «С», сел за руль КамАЗа и поехал по грунтовой дороге. На перекрестке с трассой Горьковское-Калачинск-Оконешниково пенсионер проигнорировал требование знака и не уступил преимущество движения другой машине. Выезжая на главную магистраль, шофер он не пропустил Toyota Hilux, двигавшуюся в сторону Калачинска.
От столкновения на месте скончались 69-летний водитель легковушки и его сын 1981 года рождения. Третий пассажир иномарки с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.
В суде фигурант полностью признал вину и объяснил, что неверно оценил расстояние до приближающего автомобиля. Собственник КамАЗа, допустивший к управлению отца без прав, стал гражданским ответчиком. Суд первой инстанции квалифицировал действия по пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ и приговорил виновного к 8 годам пребывания в колонии-поселении. Кроме того, пенсионера лишили права управлять транспортом на 2 года 10 месяцев. С него и с владельца грузовика солидарно взыскали более 3 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственников погибших.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее мы рассказали, за что в Омске осудят руководителей строительных фирм и фонда защиты прав дольщиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Пять автомобилей столкнулись в Омске после выезда на встречку.
Не хотели включать в льготный стаж: в региональном отделении СФР экс-медсестре туберкулезного диспансера отказали в досрочном выходе на пенсию.