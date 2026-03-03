73-летний водитель без прав сел на 8 лет в тюрьму за смертельное ДТП под Омском

В суде фигурант полностью признал вину и объяснил, что неверно оценил расстояние до приближающего автомобиля. Собственник КамАЗа, допустивший к управлению отца без прав, стал гражданским ответчиком. Суд первой инстанции квалифицировал действия по пункту «в» части 6 статьи 264 УК РФ и приговорил виновного к 8 годам пребывания в колонии-поселении. Кроме того, пенсионера лишили права управлять транспортом на 2 года 10 месяцев. С него и с владельца грузовика солидарно взыскали более 3 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственников погибших.