Чем дышит Алматы: кто виноват в смоге и как борются с загрязнением городские власти

«Измеряем: если дизельная автомашина, то проверяется дымность. А если бензиновая, то проверяется СО (оксид углерода, или угарный газ — Прим. ред.), отработанные газы. Сначала подходим к водителю, спрашиваем, прогрета у него машина или не прогрета. Узнаем год выпуска автомобиля, бензиновый он или на газе. После этого, когда данные взяли, пробозаборник в глушитель ставим. На компьютере вбиваем в программу данные о машине: госномер, год, и там есть шкала СО, СН, СО2, СН2. Существуют определенные нормы. Например, у машин японского производства до 2004 года норма 0,50. После 2005 года, — выше, норма уже 0,30. Проверяем, если все отлично, отпускаем водителя. А если у него чуть-чуть превышает, иногда бывают моменты, например, норма 0,30, но чуть-чуть превышает: 0,34, 0,35 и так далее, до 0,39. Таким водителям мы делаем устное предупреждение, что они должны машину отремонтировать. Есть случаи, когда сильно превышает норму. Тогда я обращаюсь к сотруднику полиции. Он по закону оформляет по статье 334, часть 1», — рассказал оператор-эколог поста «Аян» Олжас Көшкін.