Во Владимире научились определять возраст археологических находок по костям

Исследование реализуется в рамках гранта Российского научного фонда, новый метод апробировали на образцах археологических костей, которые были обнаружены при изучении культурного слоя Владимира, Мурома, Суздаля и Александрова. Материалы взяты из базы, созданной на основе фондов Госцентра и результатов полевого археологического сезона. «Сам анализ и датирование образца занимают не более 10 минут. С учетом подготовки образца, которая включает подавление лазерно-индуцированной фотолюминесценции костной ткани, общее время процедуры составляет около 30 минут. Дополнительно необходимо выделить время на предварительную очистку археологической находки от грунта — ее нужно промыть и высушить», — рассказал собеседник агентства, отметив, что для проведения анализа достаточно фрагментов объемом в несколько куб. мм.