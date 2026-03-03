Во Владимире научились определять возраст археологических находок по костям

ВЛАДИМИР, 3 марта. /ТАСС/. Ученые Владимирского государственного университета (ВлГУ) создали способ быстрого датирования археологических находок, который опирается на анализ состава костей животных методом комбинационного рассеяния света. Этот способ позволяет установить возраст объекта за несколько минут, сообщил ТАСС доцент кафедры «Физика и прикладная математика» ВлГУ, кандидат физико-математических наук Дмитрий Абрамов.
«Метод основан на определения отношения интенсивностей пиков комбинационного рассеяния света, соответствующих минеральной (гидроксилапатит) и органических (коллаген) составляющих костной ткани. Процессы диагенеза в археологических костях приводят к изменению этого отношения, что позволяет использовать их в качестве хроноиндикаторов для окружающего культурного слоя», — пояснил ученый.
Исследование реализуется в рамках гранта Российского научного фонда, новый метод апробировали на образцах археологических костей, которые были обнаружены при изучении культурного слоя Владимира, Мурома, Суздаля и Александрова. Материалы взяты из базы, созданной на основе фондов Госцентра и результатов полевого археологического сезона. «Сам анализ и датирование образца занимают не более 10 минут. С учетом подготовки образца, которая включает подавление лазерно-индуцированной фотолюминесценции костной ткани, общее время процедуры составляет около 30 минут. Дополнительно необходимо выделить время на предварительную очистку археологической находки от грунта — ее нужно промыть и высушить», — рассказал собеседник агентства, отметив, что для проведения анализа достаточно фрагментов объемом в несколько куб. мм.
На скорость диагенетических процессов, а, следовательно, и на структурный состав кости влияют такие факторы, как климатические условия, кислотность почвы и гидрологический режим. Из-за этого аналитический расчет изменений в костной ткани становится очень сложной задачей. «Этим летом планируется апробация метода в рамках раскопок предстоящего сезона, запланированных практикующими археологами, с которыми мы тесно сотрудничаем», — добавил эксперт.