Коронавирусы «перепрограммируют» молекулы транспортной РНК в зараженных клетках

Проведенные биологами опыты на культурах клеток, зараженных вирусом простуды HCoV-OC43 и SARS-CoV-2, показали, что оба патогена заставляют клетку считать, что ее геном поврежден, в результате чего она начинает вырабатывать набор из четырех ферментов, необходимых для защиты клетки от стресса. Эти белки взаимодействуют с уже существующими молекулами транспортной РНК и преобразуют их в те формы, которые нужны для формирования новых вирусных частиц.