Частицу пояса Пресвятой Богородицы привезут в Беларусь. Где и когда можно поклониться?

Святыня уже 2000 лет остаётся для верующих свидетельством милости Божией, перед ней молятся об исцелении, утешении в бедах и помощи в сложных семейных обстоятельствах. Особое упование на заступничество возлагают те, кто просит об избавлении от бесплодия и даровании детей.