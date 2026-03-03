Москва
Частицу пояса Пресвятой Богородицы привезут в Беларусь. Где и когда можно поклониться?

Скоро в Беларусь прибудет ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы.

Источник: Смартпресс

В пресс-службе Белорусской православной церкви (БПЦ) сообщили, что святыню доставят из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Вместе с ней верующим привезут частицы мощей святых праведных Иоакима и Анны — родителей Девы Марии.

В БПЦ рассказали, что по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, ковчег будет пребывать в стране с 4 марта по 11 апреля.

Два года назад ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы уже привозили в Беларусь. Тогда встреча святыни собрала многотысячные очереди по всей стране.

Святыня уже 2000 лет остаётся для верующих свидетельством милости Божией, перед ней молятся об исцелении, утешении в бедах и помощи в сложных семейных обстоятельствах. Особое упование на заступничество возлагают те, кто просит об избавлении от бесплодия и даровании детей.

Когда можно поклониться в Минске?

В столице ковчег будет находиться с 4 по 8 марта в Свято-Духовом кафедральном соборе.

4 марта — с 12:00 до 23:00, 5—7 марта — с 06:00 до 23:00, 8 марта — с 06:00 до 20:00.

Так святыню встречали в Минске в 2024 году.

Маршрут по епархиям.

После Минска святыня посетит епархии страны:

9—10 марта — Борисовская, 11—12 марта — Молодечненская, 13—15 марта — Витебская, 16—17 марта — Полоцкая, 18—20 марта — Гродненская, 21—22 марта — Лидская, 23—24 марта — Новогрудская, 25 марта — Свято-Успенский Жировичский монастырь, 26—28 марта — Брестская, 29—30 марта — Пинская, 31 марта — 1 апреля — Туровская (Мозырь), 2—4 апреля — Гомельская, 5—6 апреля — Бобруйская, 7—8 апреля — Слуцкая, 9—11 апреля — Могилёвская.

История святыни.

В БПЦ напомнили, что, согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица сплела пояс из верблюжьей шерсти и передала его апостолу Фоме перед своим успением. Затем святыню хранили благочестивые иерусалимские вдовы. В конце IV века при императоре Аркадии пояс перенесли в Константинополь и поместили в драгоценный ковчег.

Также в церкви рассказали, что во времена императора Льва Мудрого ковчег открыли по благословению Патриарха Евфимия II. По церковному преданию, тогда произошло исцеление императрицы Зои, а сам пояс сохранился в полной сохранности.

Сегодня основная часть пояса находится в Ватопедском монастыре на Афоне. Частица, переданная к 200-летию Казанского кафедрального собора, хранится в Санкт-Петербурге вместе с частицами мощей Иоакима и Анны.