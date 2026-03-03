Новосибирские туристы стремятся улететь в Дубай во время военного конфликта

По словам Фроловой, клиенты, у которых даты вылета 5, 8 и 9 марта, уже меняют направление.
«Мы перебронируем этих туристов на другие страны — в Таиланд, на Хайнань. Потому что до 8 марта вылетов вообще не будет», — пояснила она.
Туристы, у которых поездки запланированы на более поздние даты, занимают выжидательную позицию. Массовых отказов от поездок в агентстве не фиксируют — клиенты звонят, интересуются ситуацией, но бронируют поездки.
«Что касается вылетов в марте, люди пока планируют лететь и надеются, что у них все получится. И в апреле тоже. У нас много бронирований. Сейчас никто массово не отменяет поездки, просто спрашивают, как дела», — сказала Фролова.
Сотрудники самого агентства тоже не меняют планов. По словам директора, её коллеги собираются вылететь в ОАЭ 16 марта, ещё двое — в апреле. Фролова отметила, что клиенты, у которых даты поездки на март, готовы подождать несколько дней, пока ситуация прояснится, и не торопятся принимать окончательные решения.