Новосибирские туристы стремятся улететь в Дубай во время военного конфликта

Новосибирские туристы, запланировавшие вылет в ОАЭ на начало марта, перебронируют путёвки в Таиланд и на Хайнань, а те, кто собирался лететь во второй половине месяца и в апреле, пока не отменяют поездки. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказала директор новосибирского турагентства «Трио Тревел» Ольга Фролова. Рассказываем, как ситуация с приостановкой авиасообщения повлияла на планы туристов.