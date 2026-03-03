Появилась информация о новой системе оплаты в общественном транспорте Алматы

По информации управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, сервис внедрен на маршрутах № 51, 117, 219, 221, 228, 234 и 258. На линию планируют выпустить 82 единицы транспорта, оснащенные оборудованием Avtobys.
«Пассажиры смогут оплатить поездку через мобильное приложение Avtobys — с помощью QR-кода, Bluetooth, номеру транспорта или NFC, а также банковской картой. Оплата занимает несколько секунд и подтверждается сразу после проведения платежа», — рассказали в управлении.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение Avtobys в App Store, Google Play или AppGallery, пройти регистрацию по номеру телефона и пополнить баланс смарт-кошелька.
В ведомстве отмечают, что Avtobys — цифровая система оплаты проезда, которая работает более чем в 20 городах Казахстана.
Ранее сообщалось, что внедрение новой системы оплаты в Алматы будет проходить поэтапно: сначала Avtobys начнет работать на части маршрутов, после чего будет постепенно масштабироваться на весь городской общественный транспорт.