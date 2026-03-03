Москва
В пять населенных пунктов Пермского края вернут рейсовый автобус

Несколько лет назад маршрут признали убыточным и отменили.

Источник: Комсомольская правда

Этим летом жители сразу пяти населённых пунктов Пермского округа наконец-то дождутся автобусного сообщения. Речь идёт о деревнях Дикая Гарь, Полюдово, Чуваки, Болдино и Кеты, где проживает более 550 человек.

Несколько лет назад маршрут признали убыточным и отменили. С тех пор людям приходилось добираться до ближайшей остановки в Кичаново пешком — расстояние составляло от 4 до 12 километров. Многие ловили попутные машины, чтобы попасть на работу в Пермь или доехать до больницы. Такая ситуация продолжалась уже четвёртый год.

После обращения Народного фронта прокуратура подала иск в суд. В итоге администрацию Пермского округа обязали организовать транспортное сообщение.

Сейчас власти подготовили дорожную карту, предусматривающую запуск трёх регулярных автобусных маршрутов, в том числе направления «Дикая Гарь — Верхние Мулы». На реализацию проекта из местного бюджета выделят более 12 миллионов рублей. Старт перевозок намечен на 1 июля.

В Народном фронте заявили, что продолжат следить за исполнением решения.