В пять населенных пунктов Пермского края вернут рейсовый автобус

Этим летом жители сразу пяти населённых пунктов Пермского округа наконец-то дождутся автобусного сообщения. Речь идёт о деревнях Дикая Гарь, Полюдово, Чуваки, Болдино и Кеты, где проживает более 550 человек.
Несколько лет назад маршрут признали убыточным и отменили. С тех пор людям приходилось добираться до ближайшей остановки в Кичаново пешком — расстояние составляло от 4 до 12 километров. Многие ловили попутные машины, чтобы попасть на работу в Пермь или доехать до больницы. Такая ситуация продолжалась уже четвёртый год.
После обращения Народного фронта прокуратура подала иск в суд. В итоге администрацию Пермского округа обязали организовать транспортное сообщение.
Сейчас власти подготовили дорожную карту, предусматривающую запуск трёх регулярных автобусных маршрутов, в том числе направления «Дикая Гарь — Верхние Мулы». На реализацию проекта из местного бюджета выделят более 12 миллионов рублей. Старт перевозок намечен на 1 июля.
В Народном фронте заявили, что продолжат следить за исполнением решения.