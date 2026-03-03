ГУБОПиК задержал двух минчанок за помощь 40 депортированным иностранцам

В МВД сказали о задержании двух минчанок за организацию канала незаконной миграции.
Так, сотрудниками ГУБОПиК были задержаны 30- и 39-летняя жительницы Минска. Около года минчанки помогали иностранцам, ранее депортированным из Беларуси.
Женщины находили иностранцев, расселяли их по арендованным квартирам и брали за проживание 50 долларов с человека в сутки. Услугами фигуранток воспользовались не менее 40 человек.
Белорусок будут судить за организацию незаконной миграции. Также МВД показало видео задержания минчанок и нелегалов.
— Женщины арестованы, нелегалы будут выдворены из страны, — добавили в пресс-службе.
