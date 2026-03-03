Москва
ГУБОПиК задержал двух минчанок за помощь 40 депортированным иностранцам

МВД показал задержание двух минчанок, которые помогли 40 иностранцам за деньги.

Источник: Комсомольская правда

В МВД сказали о задержании двух минчанок за организацию канала незаконной миграции.

Так, сотрудниками ГУБОПиК были задержаны 30- и 39-летняя жительницы Минска. Около года минчанки помогали иностранцам, ранее депортированным из Беларуси.

Женщины находили иностранцев, расселяли их по арендованным квартирам и брали за проживание 50 долларов с человека в сутки. Услугами фигуранток воспользовались не менее 40 человек.

Белорусок будут судить за организацию незаконной миграции. Также МВД показало видео задержания минчанок и нелегалов.

— Женщины арестованы, нелегалы будут выдворены из страны, — добавили в пресс-службе.

А еще генерал МВД Кубраков показал эксклюзивные часы для генералов милиции Беларуси.

Тем временем СК сообщил, что на пожаре в многоэтажном доме в Молодечно погибли женщина и ее сын с другом.