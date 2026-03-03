Директора школы в Оконешниково оштрафовали за наем экс-чиновника

В Оконешниковском районе выявили нарушение антикоррупционного законодательства в местной школе. Ее директор заключил трудовой договор с человеком, ранее занимавшим должность муниципальной службы, но не сообщил об этом в течение 10 дней прежнему работодателю. Деталями поделились 3 марта в прокуратуре Омской области.