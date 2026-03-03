Москва
Директора школы в Оконешниково оштрафовали за наем экс-чиновника

Руководитель учреждения не уведомил прежнего работодателя о трудоустройстве работника.

Источник: Комсомольская правда

В Оконешниковском районе выявили нарушение антикоррупционного законодательства в местной школе. Ее директор заключил трудовой договор с человеком, ранее занимавшим должность муниципальной службы, но не сообщил об этом в течение 10 дней прежнему работодателю. Деталями поделились 3 марта в прокуратуре Омской области.

По результатам проведенной проверки надзорное ведомство инициировало привлечение руководителя бюджетного образовательного учреждения к ответственности по статье № 19.29 КоАП РФ. Причина — незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Мировой судья участка № 19 в Оконешниковском районе признал фигуранта виновным и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что жителям региона вернули 29 млн рублей долгов по зарплате.

